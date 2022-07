Adilson garante um lugar

O médio defensivo Adilson, que tem estado à experiência no Sp. Covilhã, conseguiu convencer o treinador Leonel Pontes e, à semelhança do que se sucedeu com Rúben Ferreira, assegurou um lugar no plantel para a próxima temporada.

Entretanto, o Sp. Covilhã venceu a seleção distrital de Castelo Branco por 4-1, com golos de Tiago Moreira, Kukula, Nuno Rodrigues e Sena. Em declarações à Lusa, Leonel Pontes mostrou-se “satisfeito” com os “bons sinais”, mas revelou aguardar a chegada de “pelo menos, quatro jogadores”: um central, um ala esquerdo, um médio defensivo e um ofensivo.

Noutro âmbito, o péssimo estado dos três relvados da Covilhã obrigaram o clube a mudar o jogo da próxima quinta-feira, frente ao Oliveira do Hospital, para Celorico da Beira.