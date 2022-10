O vimaranense Alex Costa é o novo treinador do Sp. Covilhã. O técnico substitui Leonel Pontes, demitido no início da semana depois da derrota na Taça de Portugal.A última experiência de Alex Costa como treinador foi na equipa técnica de Jaime Pacheco, no Zamalek, do Egipto, na temporada 2020/2021. O vimaranense já tinha orientado as equipas B e sub-19 do Vitória, além do Académico de Viseu e o Felgueiras.Recorde-se que Alex Costa foi candidato à presidência do Vitória, em Março deste ano, num acto eleitoral em que ficou em terceiro lugar, atrás de António Miguel Cardoso e Miguel Pinto Lisboa.