Alex Costa: «Estou grato pela atitude que os jogadores mostraram, pela qualidade de jogo»

As declarações do Alex Costa, treinador do Sporting da Covilhã, após o empate (2-2) diante do Gil Vicente na primeira jornada da fase de grupos da Allianz Cup. "Procurámos ser coerentes com o que temos vindo a fazer. Os jogadores têm mostrado uma crença, um acreditar no processo, que me deixa muito feliz. Hoje, do meu ponto de vista, fizemos o melhor jogo desde que cá estamos. A equipa tem vindo a crescer. Hoje aproveitámos para dar minutos, para conhecermos alguns jogadores em competição, porque mereceram, porque trabalharam, fizeram sempre ver ao treinador que queriam participar, prepararam-se. Eu sempre disse que as oportunidades iam chegar para todos e hoje chegou para alguns", começou por dizer o técnico dos serranos, em declarações na conferência de imprensa.





"Hoje o Seydine, na sua posição de raiz [defesa-central], também o queria ver. Hoje quisemos ver o Seydine na sua posição e fez um grande jogo."



Atitude dos jogadores

"Estou grato pela atitude que os jogadores mostraram, pela qualidade de jogo. Só não estou feliz porque o resultado foi aquele que foi, mas demonstra que estamos no caminho certo. Mais do que o resultado, a 'performance' que demonstrámos hoje perante os nossos sócios, que mais uma vez estiveram incansáveis."



Reforços

"Fomos ao mercado, encontrámos dois jogadores que acrescentaram em muito a esta equipa. Estamos a recuperar alguns jogadores. Vamos aproveitar esta competição para ver ainda mais os seus desempenhos para depois podermos, porventura, melhorar a equipa."

Ambição de alcançar grandes resultados



"Se continuarmos com este nível, com esta crença, com esta alma que se está a criar aqui, o [Estádio] Santos Pinto vai ter de dar lugar às vitórias. Hoje apresentámos a equipa que achámos que era a melhor para ganhar este jogo mas, ao mesmo tempo, aproveitámos para descansar jogadores que têm muitos minutos, ver jogadores, porque trabalharam muito bem. No domingo vamos a Portimão com o intuito de podermos trazer para o último jogo a decisão de nos podermos apurar."





"A perder, ou num ciclo tão negativo, e fazer o que eles estão a fazer [os adeptos], eu nunca vi. Se eles não tivessem esta atitude, se calhar os jogadores estariam dentro do campo muito mais intranquilos. Quando jogam em casa, ainda não conseguimos ganhar, olham para as bancadas e é do primeiro ao último minuto a incentivar os jogadores, nunca vi disto. Sempre que entro aqui para jogar, para mim é alegria. Jogar no Santos Pinto tem de ser alegria. Os sócios estão do nosso lado, têm sido incansáveis", terminou.