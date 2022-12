Alex Costa quer mais médios

O Sp. Covilhã termina o ano desportivo de 2022 em Oliveira de Azeméis, no dia 30, mas Alex Costa já pensa nos possíveis reforços de inverno. "Obviamente que precisamos de mais jogadores com qualidade, além dos que já cá estão desde início. Quando for possível, vamos reforçar a equipa, até porque possuímos um défice grande no nosso meio-campo. Queremos tornar a equipa mais competitiva", refere o técnico dos serranos, que não vencem desde agosto. "O objetivo é retomar o caminho da vitória, tentar matar um borrego com mais de quatro meses e sair o mais rapidamente desta situação", rematou.