Alex Costa: «Queremos um plantel mais curto, mais qualificado, mais equilibrado»

O treinador do Sporting da Covilhã, Alex Costa, quer ter um plantel mais curto e aguarda a saída de alguns jogadores e a chegada de outros na próxima semana para reforçarem a formação da Liga Sabseg.



"A seu tempo chegarão mais jogadores, outros também irão sair, porque queremos um plantel mais curto, mais qualificado, mais equilibrado e, dentro desse processo, vão chegar mais jogadores", adiantou esta quinta-feira o técnico, em declarações à agência Lusa.

Já com o meio-campo, o eixo da defesa e o ataque reforçados, com a chegada de Kelvin Zimbabwé, Lucho Vega, Lucão e Traquina, o 'timoneiro' serrano espera contar com mais um lateral esquerdo, para fazer face à lesão de Ruben Ferreira e "dar competitividade" a Jorginho, assim como com mais um jogador para a frente de ataque. "Vamos ver se na parte ofensiva podemos acrescentar alguém, também para dar alguma competitividade à posição '9'", sublinhou Alex Costa.

Segundo o técnico, questões burocráticas têm impedido a apresentação dos jogadores "logo numa primeira fase", mas conta que esses reforços se juntem ao grupo "na próxima semana", a juntar aos quatro que chegaram na reabertura do mercado. "São mais soluções que nós temos. Agora o importante é consolidar o grupo e fazê-los perceber o momento que estamos a viver e, todos juntos, darmos o passo para uma revestida que nós queremos impor aqui no clube", frisou Alex Costa.

Apenas com uma vitória esta temporada, no último lugar da classificação e ainda sem vencer com Alex Costa no banco, o treinador acredita que "uma vitória vai trazer a equipa para outros patamares" e "poderá mudar muita coisa", um desafio para o qual o técnico afirmar ter o grupo preparado.

No próximo sábado os leões da serra defrontam o mais direto adversário, o Trofense, formação com mais dois pontos, e, além da importância de somar os três pontos que permitem sair da cauda da tabela, o treinador serrano realçou a importância que uma vitória pode dar ao moral da equipa. "Será sempre um jogo que tem esse dom de nos empurrar para cima e é isso que nós queremos, ganhar, para podermos entrar num novo ciclo", enfatizou Alex Costa.

O técnico espera encontrar uma equipa "que tem qualidade, muito bem orientada, que vai criar dificuldades", embora sublinhe que os serranos têm capacidade para ultrapassar esse obstáculo na deslocação à Trofa, sendo aquilo que a equipa "tem sido no dia-a-dia", trabalhando bem e "entregue à causa". "Uma vitória na Trofa, fora de casa, pode trazer moral e pode representar mais do que três pontos, mas o que está em jogo são três pontos, e os jogadores têm de se focar exclusivamente na disputa do jogo, nas suas tarefas, porque depois o resto virá de uma forma natural", acentuou Alex Costa, no final do treino de hoje.

Segundo o treinador, que substituiu Leonel Pontes em outubro, este é o principal desafio da sua carreira e frisa que a equipa vai alcançar a meta proposta, "porque falta muito campeonato". "Fechando o grupo, criando aqui um espírito que nos prepare para as dificuldades que vamos encontrar, estando todos muito por cientes daquilo que é um campeonato da 2ª Liga e o que é estar na posição em que estamos, vamos abordar esta caminhada com muito positivismo e muito pragmatismo, para chegarmos a maio e alcançarmos o objetivo principal, que é a manutenção", acrescentou o vimaranense, de 43 anos.