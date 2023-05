Alex Costa: «Sp. Covilhã desce por culpa própria, mas com muita gente a ajudar»

Alex Costa deu os parabéns ao Moreirense, "a melhor equipa ao longo do campeonato", após a derrota por 6-4 do Sp. Covilhã diante do campeão na última jornada da Liga SABSEG. Em declarações no final da partida, o técnico dos serranos lamentou a descida de divisão e achou não ser oportuno falar, para já, na possível renovação de contrato com o clube da Serra.





"Era uma partida difícil porque defrontamos uma boa equipa, depois de uma semana difícil. Os meus parabéns ao Moreirense, que foi a melhor equipa ao longo do campeonato. Foi um jogo com muitos golos, tivemos alguma falta de rigor em alguns momentos, que se justifica pelo momento que atravessamos. Fomos competitivos e dignificamos a camisola que representamos", começou por dizer o treinador.

Renovação

"Não é o momento para se falar sobre isso. Fizemos uma boa segunda volta, mas houve momentos em que não fomos capazes. Não concretizamos o objetivo, teremos todos de refletir sobre o que se passou. O Sp. Covilhã diz-me muito, tratou-me sempre muito bem, espero que se reerga ainda mais forte porque tem pessoas resilientes."

Balanço desportivo

"O balanço desportivo é negativo. Do ponto de vista pessoal, que não é o mais importante, foi uma grande aprendizagem. Mas, não posso estar feliz com o resultado final, foi uma primeira volta muito aquém, com oito pontos, fizemos 20 na segunda. Uma segunda volta com 20 pontos permite andar no meio da tabela. Acreditamos que era possível, merecíamos que fosse possível porque estão equipas à nossa frente que não demonstraram qualidade de jogo como nós demonstramos. Foi sempre difícil lutar contra tudo e contra todos, por isso apelo a que o VAR chegue o mais cedo possível a este campeonato. O Sp. Covilhã desce por culpa própria, em primeiro lugar, mas com muita gente a ajudar. Fomos extremamente prejudicados, se calhar por sermos um clube do interior, por termos o menor orçamento, por recebermos bem demais as pessoas. Sou o principal culpado, mas quero incorporar esta situação."