Alex Costa: «Temos trabalhado o fator psicológico»

A 7 de agosto, na primeira jornada da Liga Sabseg, o Sp. Covilhã foi a casa do FC Porto B ganhar por 1-0, mas, passados praticamente três meses, os serranos continuam exatamente com o mesmo número de triunfos. Seguiram-se dois empates e oito derrotas, sendo que as últimas quatro já foram com Alex Costa ao leme, técnico que substituiu Leonel Pontes. O treinador de 43 anos quer quebrar o jejum na visita ao terreno do Mafra, e garante que o principal foco tem sido a frescura mental do plantel.

"Temos vindo a trabalhar bem o fator psicológico, pois é preponderante para que as vitórias possam regressar o mais rapidamente possível. É muito importante falar com os jogadores", começou por dizer, acrescentando que, acima de tudo, "falta consistência à equipa": "Trabalhamos bem, o plantel tem qualidade, mas não está a ser suficiente, e isso tem muito a ver com o momento que estamos a viver."

Apesar de tudo, Alex Costa acredita num final feliz. "Estamos a pagar uma fatura muito cara por cada erro, mas não vamos deixar cair os índices de confiança! Porque acredito que tudo isto vai mudar", concluiu.

O clube rescindiu, entretanto, com os médios Sérgio Quintero e Dudu, que estava cedido pelo Portimonense.