‘Alma Serrana’ ganha força

Motivados pelo momento crítico que o Sp. Covilhã vive na 2ª Liga, na qual ocupa o último lugar, surgiu um movimento de adeptos denominado ‘Alma Serrana’. Este “grupo de sócios vigilante, interessado e envolvido na vida do clube pretende contribuir para o sucesso do Sp. Covilhã”, considerando que “é urgente reaproximar a cidade do clube”, bem como “o desenvolvimento de um sentimento de pertença que resulte numa mobilização de todos os sócios e que não se resume à presença nos jogos da equipa sénior masculina”, pode ler-se no comunicado.

Na publicação, os sócios deixam ainda críticas “ao marasmo nas bancadas do Estádio Santos Pinto, sobretudo desde o desaparecimento dos grupos organizados, que fez com que vários sócios que já acorriam aos jogos a título individual, se organizassem com o intuito de dar uma dinâmica diferente ao apoio ao clube”.

Recorde-se que as próximas eleições no Sp. Covilhã realizam-se em 2024. O atual presidente José Mendes (no cargo há 18 anos), pretende candidatar-se a mais um mandato de três anos. Quanto ao plantel, o extremo Fatai será inscrito na Liga até sexta-feira.