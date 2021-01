Amessan de saída do Sp. Covilhã

O Sp. Covilhã, da 2.ª Liga, anunciou nas suas redes sociais a rescisão do contrato com o avançado Amessan, que em outubro tinha regressado ao emblema serrano.

"O Sporting Clube da Covilhã informa que rescindiu o contrato com o jogador Amessan. O clube deseja as maiores felicidades para o seu futuro", refere-se no comunicado.

O extremo, de 30 anos, foi jogador dos 'leões da serra' na época 2010-2011, cedido pela Académica.

Desde então, o atacante passou por Créteil-Lusitanos (França), Arouca, Académica, Ethnicos Achnas (Chipre), União da Madeira, Famalicão, União de Leiria, Racing (Luxemburgo), Olhanense e pelos cipriotas do Onisilos e do Ayia Napa.

Desde que voltou aos serranos, sob o comando de Nuno Capucho, o marfinense nunca foi opção e não chegou a alinhar em nenhuma partida com a camisola do Sporting da Covilhã.

Esta é a segunda saída do plantel na reabertura do mercado, depois de há cerca de duas semanas o lateral esquerdo Edwin Vente, emprestado pelo Gil Vicente, ter deixado de treinar com o grupo.