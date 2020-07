André Almeida reforça defesa do Sp. Covilhã

André Almeida é oficialmente jogador do Sp. Covilhã para a próxima temporada. O defesa central, de 25 anos, (ex-Real SC) assinou ontem contrato, depois de, a 13 de julho, ter iniciado os treinos individuais com o restante plantel na Serra da Estrela, local onde a equipa vai continuar até ao final do mês. Os leões da Serra aguardam novas indicações por parte da DGS para poderem iniciar os treinos coletivos, já que o início da 2ª Liga está marcado para 22 de agosto.

Daúto Faquirá tem à disposição 17 jogadores, incluindo os outros reforços: David Santos (ex-Canelas), João Cardoso (ex-Estoril), Jaiminho (ex-Rio Ave), Léo (ex-Lusitânia Lourosa) e Russel Sandio (ex-Condeixa).