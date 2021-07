Arnold é reforço do Sporting da Covilhã

O Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga, anunciou esta sexta-feira a contratação do avançado Arnold, que na última temporada representou o Cova da Piedade.

Arnold, congolês de 29 anos, conta no futebol português com passagens pelo Farense, Vitória de Setúbal, Desportivo de Chaves, Pedras Salgadas, Limianos, Rebordosa e Freamunde.

Arnold Nkufo Issoko, nascido no Zaire, é o oitavo reforço dos serranos para a próxima época, depois da integração no plantel serrano do defesa Helitão (ACB Futebol Clube, Brasil), dos avançados Diego Medeiros (ex-Casa Pia), Chico (ex-Portimonense), Diogo Almeida (ex-Benfica B) e Jô (ex-Grêmio Juventus) e dos médios Felipe Dini e Thiago Moraes, ambos cedidos pelo Portimonense.