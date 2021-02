Bizarro é o novo treinador do Sporting da Covilhã

Bizarro é o sucessor de Capucho no comando técnico do Sporting da Covilhã, informou o clube da 2.ª Liga no site oficial.

José Bizarro, de 51 anos, era treinador do Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, emblema onde esta temporada somou sete vitórias, sete derrotas e um empate em 15 jogos.

O antigo guarda-redes, campeão do mundo sub-20 em Riade, conta com passagens pelo Sertanense, Coimbrões, Leiria, Mafra, Caniçal, Fiães, Anadia e Amares.

Esta é a primeira experiência de Bizarro à frente de uma equipa dos campeonatos profissionais de futebol.

Nuno Capucho, que em setembro tinha substituído Daúto Faquirá no banco dos 'leões da serra', chegou na terça-feira a acordo com a direção serrana para a saída do clube, depois de ter criticado o empenho dos jogadores após a derrota de segunda-feira frente ao Cova da Piedade, pela margem mínima.