Bonani de saída do Sp. Covilhã

O avançado João Bonani, de 21 anos, está em final de contrato e não vai continuar no Sp. Covilhã, da 2.ª Liga, revelou o brasileiro à agência Lusa.

O extremo, jogador com mais assistências no segundo escalão, com seis passes 'letais' no campeonato, afirma ter gostado de representar o emblema serrano, mas tem o desejo de viver outras experiências.

"Não vou ficar no Covilhã. Tenho um grande gosto pelo clube, a experiência foi muito boa, mas já estou na terceira época e gostaria de ter a oportunidade de conhecer outros clubes", disse hoje o atacante, em declarações à agência Lusa.

Para já, João Vítor Bonani, que na última temporada apontou quatro golos, um deles ao Benfica, na Taça da Liga, não sabe qual vai ser o seu futuro.

"Ainda não tenho nada definido. Por conta da pandemia, não tive nenhuma proposta", revelou o jogador natural de Araraquara, São Paulo, que já se encontra no Brasil.

Bonani chegou ao Sporting da Covilhã em 2017, mas regressou no início da temporada ao Brasil e não chegou a fazer qualquer jogo oficial pelos serranos.

Em 2018-2019 o extremo alinhou em 30 partidas e esta época, suspensa após 24 jornadas, fez 26 jogos pelos "leões da serra".