Brasileiro Helitão reforça eixo da defesa do Sp. Covilhã

O Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga, anunciou a contratação do defesa central brasileiro Helitão, de 25 anos.

Héliton Jorge Tito dos Santos, conhecido no mundo do futebol como Helitão, tem 1,93 metros de altura e na última temporada vestiu a camisola do ACB Futebol Clube, emblema de Natal, Brasil, onde alinhou em 31 jogos e marcou cinco golos.

O possante central é o sétimo reforço dos serranos para a próxima época, depois da integração no plantel serrano dos avançados Diego Medeiros (ex-Casa Pia), Chico (ex-Portimonense), Diogo Almeida (ex-Benfica B) e Jô (ex-Grêmio Juventus) e dos médios Felipe Dini e Thiago Moraes, ambos cedidos pelo Portimonense.

Os ´leões da serra` têm ainda a fazer a pré-época, para serem observados pelo treinador, Wender, Diogo Cornélio, Sandro Pais e Diogo Rainho, jogadores da equipa B.