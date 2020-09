Capucho é o novo treinador do Sp. Covilhã

Capucho, de 48 anos é o novo treinador do Sp. Covilhã, informou esta sexta-feira o clube da 2.ª Liga nas redes sociais. O antigo internacional português chega aos serranos para substituir Daúto Faquirá, dispensado na quarta-feira, depois de à terceira jornada não ter conseguido pontuar.

Capucho, como é conhecido no mundo do futebol Nuno Rocha, treinou os juniores do FC Porto e, na temporada 2015-2016 estreou-se no segundo escalão, ao serviço do Varzim.

O técnico conta com passagens pelo Rio Ave e na época 2018/19 orientou o Varzim e depois o Mafra, durante seis jornadas.

O Sp. Covilhã encontra-se no último lugar da tabela classificativa e recebe em casa o Varzim no sábado (11 horas) em jogo da 4.ª jornada da 2.ª Liga.