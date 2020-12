Capucho feliz com Inusah

Inusah Adam, avançado, de 20 anos, estreou-se pelo Sp. Covilhã contra o Chaves e o regresso do jovem ganês aos relvados foi festejado no clube pois, há dois meses, este foi alvo de uma intervenção cirúrgica ao coração (cateterismo). Os 30 minutos em campo confirmam que o atacante está pronto para voltar ao futebol, facto que mereceu algumas palavras do treinador, Nuno Capucho.

“Pode trazer coisas boas e dar mais qualidade ao nosso ataque. Gosto muito de jogadores irreverentes, que podem acrescentar qualidade ao jogo. É o caso do Inusah que, num coletivo muito forte, pode dar dinâmicas de ataque e criar desequilíbrio nas defesas. Vai ajudar a equipa a ter mais ocasiões, a marcar golos e a alcançar vitórias. Gostei dele e vai continuar a ser aposta”, garantiu.