Central Lucão e médio Lucho Vega reforçam Sporting da Covilhã

O Sporting da Covilhã, emblema que disputa a Liga Sabseg, anunciou esta quarta-feira a contratação do defesa Lucão, cedido pelo Estrela da Amadora, e do médio Lucho Vega, emprestado pelo Marítimo.



Lucas Rafael, brasileiro de 24 anos, conhecido no mundo do futebol como Lucão, chegou em julho ao clube da Reboleira para atuar no eixo da defesa, onde alinhou em nove partidas, seis delas no campeonato.

O argentino Lucho Vega, de 23 anos, formado no River Plate, representava o Marítimo, do principal escalão do futebol nacional, desde o início da temporada e jogou nove encontros, sete no campeonato e dois na Taça de Portugal.

Lucho Vega, médio-ofensivo cedido pelos insulares, esteve três épocas no Estoril Praia, com um empréstimo ao Alcorcón, de Espanha, pelo meio.

Com os dois novos jogadores o Sporting da Covilhã aumenta para quatro o número de reforços desde a reabertura do mercado de transferências.