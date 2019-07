Cirurgia obriga Bruno Bolas a parar duas semanas

Bruno Bolas, guarda-redes titular do Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga, tem o nariz fraturado e vai ser submetido "a uma correção cirúrgica" que obriga a uma paragem mínima de duas semanas.A informação foi esta quarta-feira adiantada pelo médico do clube, Mendes Conceição, à agência Lusa, quando os serranos têm o também guardião Carlos Henriques lesionado e a tentar ser recuperado para o encontro do próximo sábado, frente ao Famalicão, na segunda fase da Taça da Liga, embora "sem certezas".Segundo Mendes Conceição, a cirurgia a Bruno Bolas, marcada para 6 de agosto, obriga a uma paragem estimada de duas semanas.Carlos Henriques, reforço para a baliza dos leões da serra neste defeso, está a recuperar de um estiramento muscular. Embora o médico do clube informe que o receio de que o guarda-redes pudesse ter sofrido uma rotura não se tenha confirmado, o departamento médico "não quer correr riscos" e, embora considere o jogador recuperável, não dá essa certeza.A equipa joga hoje um encontro particular com o Sertanense, do Campeonato de Portugal, e Carlos Henriques não é opção. O terceiro guarda-redes é Igor Araújo, 32 anos, a cumprir a 14.ª época no clube, mas que desde a temporada 2016/17, quando alinhou em duas partidas, não voltou a jogar nenhum encontro oficial.Bruno Bolas foi substituído no jogo do último domingo, com o Varzim, logo aos 18 minutos, por ter fraturado os ossos do nariz. Poucos minutos depois de entrar em campo, Carlos Henriques fez um estiramento muscular na coxa esquerda, ainda na primeira parte, e jogou o resto da partida condicionado, sem poder bater os pontapés de baliza.No desempate na marca dos 11 metros, o lesionado Carlos Henriques defendeu o penálti apontado por Baba Sow e ajudou os serranos a seguir em frente na Taça da Liga.