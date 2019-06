Daniel Martins e Daffé são reforços do Sporting da Covilhã

O Sporting da Covilhã, da 2ª Liga, anunciou este sábado, na sua página oficial, a contratação do lateral esquerdo Daniel Martins (ex-Penafiel) e do ponta de lança Abdoulaye Daffé (ex-Gondomar).Daniel Martins, 25 anos, esteve quatro temporadas no emblema duriense, depois de ter passado pela Universtatea Cluj (Roménia), Belenenses, Beira-Mar e Benfica e Toreense, nos escalões de formação.Por seu lado, o avançado senegalês tem 24 anos e, antes de representar o Gondomar, do Campeonato de Portugal, vestiu as camisolas de Pedras Rubras, Gouveia, Aljustrelense e Desportivo de Chaves.Com os dois novos reforços, sobem para quatro as novas caras no plantel serrano, depois de anunciado o acordo com o médio defensivo Filipe Cardoso e o avançado Santiago da Silva, ambos do Coimbrões, do Campeonato de Portugal.