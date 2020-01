Daúto Faquirá é o novo treinador do Sp. Covilhã

Daúto Faquirá é o sucessor de Ricardo Soares no comando técnico do Sporting da Covilhã, anunciou este domingo o emblema da Segunda Liga. Segundo a nota publicada no site do clube, o novo treinador inicia funções dia 26 de dezembro.





O técnico luso-moçambicano treinou nas épocas 2013 e 2014 o 1.º de Agosto, do campeonato angolano.Entre 2010 e 2012, foi o 'timoneiro' do Olhanense, no primeiro escalão do futebol nacional, contando ainda com passagens pelo Vitória de Setúbal, Estrela da Amadora, Estoril-Praia, Barreirense, Odivelas e Sintrense.Daúto Faquirá, de 53 anos, substitui à frente da equipa técnica do Sporting da Covilhã Ricardo Soares, que no dia 18 assinou pelo Moreirense, da I Liga.