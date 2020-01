O Sp. Covilhã começou esta temporada com o pé no acelerador e andou durante muitas semanas no topo da tabela da 2ª Liga. No entanto, atravessou um período muito negativo, tendo estado sem ganhar durante nove jornadas. Essa travessia no deserto acabou no fim de semana passado, com a vitória frente ao Casa Pia (4-1).

Agora, no regresso a casa, os serranos recebem o Estoril e Daúto Faquirá espera dar continuidade ao bom trabalho. "Os jogadores trabalham muito e com qualidade, por isso merecem ser felizes e dar alegrias aos nossos adeptos. É isso que queremos continuar a fazer", frisou o técnico dos serranos, apontando a permanência como o grande objetivo: "Queremos lá chegar o mais rapidamente possível."

Do lado do Estoril, esta partida marca a estreia de Pedro Duarte no banco. O técnico, de 39 anos, sucedeu a Tiago Fernandes e tem hoje o primeiro teste. Os reforços Joãozinho e João Diogo ainda não estão disponíveis, pelo que Hugo Firmino deverá regressar ao onze para substituir o lesionado João Góis.