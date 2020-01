Daúto Faquirá espera que reforços aportem criatividade ao Sporting da Covilhã

O treinador do Sporting da Covilhã espera que os dois reforços do emblema da 2.ª Liga de futebol "tragam alguma criatividade ao plantel" e adianta não ser provável a chegada de mais jogadores no 'mercado de inverno'.

Daúto Faquirá sublinha a saída, para o Paços de Ferreira, de Adriano, "um jogador importante na primeira volta", e frisa que a chegada dos alas Rodrigo Martins e Inters Gui vem aumentar as soluções e o equilíbrio do grupo.

"Com a vinda do Rodrigo e do Gui, que já tinha cá estado e conhecia os cantos à casa, vamos à procura de enriquecer o plantel, de ter mais opções, de lhe dar alguma criatividade, que, aqui e acolá, achávamos que nos faltava, de termos mais soluções e estarmos mais equilibrados", realça Daúto Faquirá, em declarações à agência Lusa.

O técnico serrano conta ainda com o ganês Inusah Adam, jogador da equipa B, que tem treinado com o plantel principal e se estreou no último encontro.

"Estamos a apostar no Inusah, que pode ser útil ao clube", acentuou Daúto Faquirá, sobre o ala de 19 anos.

De Rodrigo Martins, o treinador espera que o extremo, ex-Cova da Piedade, traga à equipa "imprevisibilidade no último terço do campo".

Inters Gui, 26 anos, entre 2010 e 2014 jogador do Sporting da Covilhã, alinhou nas últimas quatro épocas no primeiro escalão da Geórgia.

Daúto Faquirá "conhecia vagamente" o marfinense e diz estar agora mais preparado.

"O Gui veio melhor jogador do que aquele que saiu. Estará aqui para ajudar", salientou o 'timoneiro' dos 'leões da serra'.

Há cinco jogos no comando técnico dos serranos, Daúto Faquirá averbou na última jornada a primeira derrota, por 4-2, frente ao FC Porto B. Um resultado para o qual olha como "um abanão" que vai servir "de aprendizagem".

"Perdemos por erros nossos, isso machuca mais, mas sempre disse que podemos melhorar. Se calhar a equipa facilitou de forma inconsciente. Foi um abanão, vai servir de aprendizagem. Espero que na segunda-feira a resposta seja diferente", comenta Daúto Faquirá, já a pensar na partida em casa com a Oliveirense, na qual espera ter disponíveis os dois reforços.