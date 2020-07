Daúto Faquirá segue ao leme do Sp. Covilhã

A equipa do Sporting da Covilhã regressa ao trabalho dentro de uma semana, em 13 de julho, sob o comando de Daúto Faquirá, que continua a treinar o emblema da Segunda Liga.

O anúncio foi esta segunda-feira feito pelo clube, na sua página oficial.

Até ao momento os serranos divulgaram as contratações do lateral esquerdo David Santos (ex-Canelas), do médio centro João Cardoso (ex-Estoril), do extremo Jaiminho (ex-Rio Ave) e do avançado Leo Cá (ex-Lourosa), reforços para a temporada 2020-2021, todos provenientes do Campeonato de Portugal, o terceiro escalão do futebol nacional.

Segundo a nota divulgada pelos leões da serra, no plantel continuam Igor Araújo, Bruno Bolas, Tiago Moreira, Joel Vital, Jaime Simões, Brendon (emprestado pelo Portimonense), Gilberto Silva, Filipe Cardoso, Gui Inters, Daffé e Inusah.

O primeiro treino está agendado para as 16 horas de dia 13, no Estádio Santos Pinto.

O Sporting da Covilhã terminou a última época no 10.º lugar da classificação num campeonato suspenso, devido à covid-19, quando ainda faltavam jogar 10 jornadas.