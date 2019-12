David confiante para bater Golias

O Sp. Covilhã, agora orientado por Paulo Gomes – depois da saída de Ricardo Soares para o Moreirense –, apresenta-se hoje em Guimarães com uma forte crença no apuramento para a final four da Taça da Liga. O treinador interino dos serranos diz mesmo que, "apesar de se tratar de um confronto entre David e Golias, a equipa está preparada e tem uma grande ambição de vencer".

"Nesta altura não há necessidade de mudar. A equipa tem estado a jogar bem, com o sistema que Ricardo Soares implementou, e seria negativo fazer alterações táticas. Vamos a Guimarães jogar para ganhar e tentar dar uma boa prenda de Natal aos nossos adeptos, para podermos estar na próxima fase da Taça da Liga", atirou Paulo Gomes, lembrando que representar o Sp. Covilhã "obriga a lutar sempre pelas vitórias", apesar de, pela frente, estar um emblema do principal escalão.