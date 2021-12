David Santos: «Tentámos fazer com que o Benfica não marcasse três golos»

David Santos assumiu que o Sp. Covilhã tinha como objetivo que o Benfica não balançasse as redes por três vezes, o número mínimo de golos que as águias tinham de marcar para estar na final-four da Allianz Cup.





"Não tínhamos algo a ganhar [com o jogo] mas havia um objetvo. O Benfica precisava de três golos e tentámos jogar dentro desse objetivo, fazendo com que isso não possível. Não conseguimos. É futebol", referiu o jogador do serranos à Sport TV, sabendo de antemão que não havia hipótese de qualificação para formação de Leonel Pontes.O defesa português deu conta que a expulsão de Tembeng dificultou a tarefa do Sp. Covilhã. "Já sabíamos que ia ser complicado, com um dos grandes, tentámos com as armas que tivemos. Tivemos duas oportunidades de golo não fizemos, fez o Benfica. Tentámos aguentar os primeiros minutos sem sofrer, com a expulsão ficou mais difícil. Lutámos até ao fim mas não conseguimos", reiterou o jogador, de 27 anos, sublinhando que a equipa está a "consolidar processos" já que Leonel Pontes chegou ao clube há apenas duas semanas.