Deivison renova pelo Sp. Covilhã e 'reforça' frente de ataque

O ponta de lança brasileiro Deivison Borges, de 29 anos, renovou contrato com o Sp. Covilhã e já se encontra inscrito na Liga de clubes.

O avançado regressou esta semana ao emblema 'serrano' e pode ser opção no jogo da quinta ronda do campeonato, que se disputa no sábado, às 11h00, em casa do Feirense.

Deivison Borges chegou ao futebol português há duas temporadas, durante as quais representou o Sp. Covilhã, com quem tinha vínculo até junho, e voltou ao Brasil no final da época.

O atacante brasileiro, que se encontrava sem clube, fez na última temporada 18 jogos pelos 'leões da serra' e marcou dois golos.