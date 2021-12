O Sp. Covilhã anunciou esta quinta-feira que Diego Medeiros deixou de representar os serranos."O Sporting Clube da Covilhã informa que Diego Medeiros revogou o contrato e sai por vontade própria. O clube deseja as maiores felicidades ao jogador", pode ler-se no comunicado partilhado no Facebook do clube da 2ª Liga.O extremo brasileiro, de 28 anos, chegou à Covilhã procedente do Casa Pia no último verão e somava até agora 13 jogos oficiais.