Diogo Almeida, Dini, Thiago Moraes e Jô são reforços do Sp. Covilhã

Os avançados Diogo Almeida (ex-Benfica B) e Jô (ex-Grêmio Juventus, Brasil) e os médios Felipe Dini e Thiago Moraes, ambos cedidos pelo Portimonense, são reforços do Sp. Covilhã, anunciou esta quinta-feira o clube.

Diogo Almeida, de 20 anos, que joga na frente de ataque e também a extremo, alinhava na equipa B do Benfica e conta com uma passagem pelo Paços de Ferreira.

Joarlem Santos, conhecido no mundo do futebol como Jô, de 26 anos, chega aos 'leões da serra' proveniente do Grêmio Juventus, do Brasil, onde esteve duas temporadas. O esquerdino alinhou também duas épocas no futebol japonês, em 2018 e 2019.

Felipe Dini, médio ofensivo brasileiro, de 21 anos, chega aos serranos cedido pelo Portimonense, no qual integrou a equipa de sub-23 nas três últimas temporadas, depois de ter chegado a Portimão proveniente do Grêmio (Brasil).

Igualmente já a treinar com o plantel dos 'leões da serra' está Thiago Moraes, médio defensivo com nacionalidade brasileira e italiana, de 23 anos, emprestado pelo Portimonense, clube em que nas últimas duas épocas jogou pelos sub-23.

Os quatro novos reforços juntam-se aos outros dois já anunciados pelos serranos, ambos avançados: Diego Medeiros (ex-jogador do Casa Pia) e Chico, cedido pelo Portimonense, além de Diogo Cornélio, Sandro Pais e Diogo Rainho, jogadores da equipa B do Sporting da Covilhã a fazerem a pré-época com o plantel principal, para serem observados pelo treinador, Wender.