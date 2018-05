Está encontrado o novo treinador do Sp. Covilhã. Dito foi o escolhido pela direção dos serranos para assumir o comando técnico da equipa que escapou por pouco à descida na temporada que agora terminou. Aos 56 anos, Dito começa a trabalhar a 25 de junho, data do arranque oficial da temporada para os leões da Serra, sendo que esta será mais uma experiência no já vasto currículo do treinador, que orientou Esposende, Salgueiros, Felgueiras, Chaves, Portimonense, Ribeirão, Moreirense, Varzim e, mais recentemente, o Famalicão.No comando da formação famalicense, Dito chegou na fase final de 2016/17 e acabou por ser determinante para garantir a permanência na 2ª Liga, ao levar a equipa a quatro vitórias em sete jornadas. O sucesso fez com que a direção mantivesse a aposta no técnico e a verdade é que os frutos dessa decisão apareceram rapidamente. A época 2017/18 começou a todo o vapor e, ao fim de 16 jornadas, o Famalicão estava na vice-liderança, com 30 pontos, a apenas um do Ac. Viseu. O problema surgiu depois. A boa série de Dito chegou ao fim, com cinco derrotas consecutivas – com U. Madeira, FC Porto B, Leixões, Arouca e Penafiel – foi demasiado pesada para o técnico, que saiu à 21ª jornada.Nota ainda para a caminhada do Famalicão na Taça de Portugal, com um triunfo frente ao Alta de Lisboa (2-0), antes de dar grande réplica ao Sporting em Alvalade. Com uma estratégia habilmente montada por Dito, a equipa do segundo escalão obrigou a formação leonina a sofrer para vencer, por 2-0, com golos de Coates (65’) e Bas Dost (81’).

Autores: Miguel Malaca