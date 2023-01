Dois sócios do Sp. Covilhã avançam com providência cautelar para impedir criação da SAD

Dois sócios do Sp. Covilhã, Paulo Cunha Ribeiro e Hugo Duarte, interpuseram, no Tribunal de Castelo Branco, uma providência cautelar que pretende anular a transformação da SDUQ em SAD, que foi aprovada na Assembleia Geral realizada a 29 de dezembro.Na providência cautelar, os dois sócios alegam não estarem reunidas as condições legais exigíveis para que a mudança tivesse sido aprovada.Nas redes sociais, Hugo Duarte deu conta da ação levada a cabo com Paulo Cunha Ribeiro, justificando a mesma com a vontade de "impedir o irreversível destino de destruição" do emblema serrano.