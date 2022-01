Entra Jorge Teixeira e sai Thiago Moraes do plantel do Sp. Covilhã

O avançado Jorge Teixeira vai representar o Sp. Covilhã, revelou esta quarta-feira, à Lusa, o presidente do clube da 2.ª Liga, José Mendes, que anunciou a desvinculação do médio Thiago Moraes.

Jorge Teixeira, atacante de 22 anos, foi cedido, até ao final da temporada, pelo Valmiera, do campeonato da Letónia, emblema que representou nas últimas três épocas.

O extremo, formado no FC Porto, marcou nove golos nas três temporadas ao serviço do Valmiera, para onde se transferiu do Cinfães.

Segundo José Mendes, em informações prestadas à Lusa no treino de hoje, no dia seguinte ao empate (2-2) com o Feirense, o jogador, que tem treinado com o grupo, é agora futebolista dos 'leões da serra'.

De acordo com o presidente serrano, o brasileiro Thiago Moraes, médio defensivo de 23 anos, cedido no início da época pelo Portimonense, terminou o período de empréstimo ao Sporting da Covilhã.