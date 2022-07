Estado dos relvados obriga Sp. Covilhã a disputar fora jogos de preparação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Covilhã, da Liga Sabseg, vai jogar fora as partidas de preparação que tinha previstas disputar em casa na pré-época, por falta de condições dos relvados disponíveis, informou esta sexta-feira o presidente do clube.

"Somos obrigados a ir jogar a Celorico da Beira, porque não temos relvados em condições para jogar", lamentou hoje José Mendes, durante a apresentação da camisola do clube para a próxima época.

Em junho, o presidente já tinha mostrado preocupação por a Câmara Municipal da Covilhã não ter iniciado os trabalhos de manutenção durante as férias do plantel.

No primeiro dia da pré-época, o treinador, Leonel Pontes, manifestou o desagrado pelo estado em que se encontrava o relvado do Estádio Santos Pinto, entretanto alvo de uma intervenção, mas, sobretudo, o do Complexo Desportivo, onde a equipa também treina.

A partida de preparação agendada para 21 de julho, com o Oliveira do Hospital, vai ser jogada em casa emprestada, em Celorico da Beira, na Guarda.

Em declarações à agência Lusa, Leonel Pontes, disse esperar que, nesta altura, os campos já estivessem preparados para que a equipa pudesse ter "melhores condições de trabalho", sublinhando "o transtorno" que a situação causa na preparação do plantel, dos jogos e no desgaste dos jogadores.

O Estádio Santos Pinto foi na semana passada alvo de uma operação de descompactação e arejamento, por parte da autarquia, enquanto o relvado número dois do Complexo Desportivo tem neste momento instalado o palco da Feira de São Tiago, e o campo principal da mesma estrutura "está em péssimas condições".

"Face a este cenário, tivemos de mudar os jogos de treino para fora, porque não podemos convidar alguém para a nossa casa e apresentar aquele aspeto do relvado", frisou o treinador.

O técnico espera que, depois da avaliação que será feita na próxima semana, estejam reunidas as condições para que, em 30 de julho, seja realiza, no Estádio Santos Pinto, a partida de apresentação aos sócios, frente à Académica.

"Eu sei que a câmara neste momento está a fazer um esforço enorme para acelerar este processo, mas a verdade é que já devia ter sido resolvido", observou Leonel Pontes, em declarações à agência Lusa.

No sábado, o Sp. Covilhã defronta, no Complexo Desportivo da Covilhã, uma equipa de jogadores do campeonato distrital de Castelo Branco, naquele que será o segundo teste da temporada.