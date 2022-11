E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Também já havia jogado pelo covilhanenses, por empréstimo do Paços, em 2017/18.

Fatai é reforço do Sporting da Covilhã, segundo confirmou esta sexta-feira o emblema serrano. O extremo nigeriano era um jogador livre depois de ter findado contrato com a Académica em julho.O jogador, de 26 anos, conta com várias passagens por clubes portugueses: Gil Vicente, Ribeirão, AD Oliveirense, Paços de Ferreira, Leixões, Varzim e Chaves.