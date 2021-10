Filipe Rocha é o novo treinador do Sp. Covilhã

O Sp. Covilhã anunciou, através das suas redes sociais, que Filipe Rocha, mais conhecido por Filó, é o sucessor de Wender Said no comando técnico da equipa.





O treinador, de 49 anos, encontrava-se sem clube desde março de 2021, quando abandonou o cargo no Feirense. No seu currículo conta ainda com passagens por Lousada, Fiães, Paredes, Aliados de Lordelo, Sp. Espinho, Naval, Freamunde, U. Madeira, Desp. Aves sub-23, Sp. Covilhã e Paços de Ferreira.Trata-se assim de um regresso ao clube serrano, onde passou na temporada 2018/19, substituindo Dito no banco de suplentes à jornada 7. Nessa época, Filipe Rocha conduziu o Sp. Covilhã ao 6º lugar, fruto de 13 vitórias e dez empates.