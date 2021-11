Filó deixa Sp. Covilhã um mês após ter regressado ao clube

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Filó, que em outubro substituiu Wender no comando técnico do Sp. Covilhã, informou esta terça-feira que rescindiu com o emblema da Liga Sabseg, devido a um problema de saúde de um familiar.

O treinador, de 49 anos, comunicou a decisão ao plantel durante a tarde e, em conferência de imprensa, ao lado do presidente do clube, José Mendes, disse que pensou poder "controlar as duas situações" em simultâneo, mas acrescentou não terem sido registadas melhorias no estado de saúde da filha e não ser fácil gerir o momento.

"Não estou lá e não estou aqui", referiu Filipe Rocha, conhecido no mundo do futebol como Filó. "Eu não posso estar no Covilhã se não estiver 100% focado", acrescentou o técnico, agradecendo ao presidente "a sensibilidade e a compreensão".

O treinador sublinhou não se sentir bem a orientar a equipa sabendo que há familiares a precisarem de si.

"Neste momento, sou preciso em minha casa e o futebol tem de ficar um bocadinho para trás", acentuou o técnico, que frisou estar convicto de que o Sporting da Covilhã "vai atingir os seus objetivos".

Filó vincou ainda que "a direção está atenta e o que tiver de ser corrigido vai ser corrigido" no plantel, onde "há lacunas, mas a direção sabe muito bem o que tem de fazer".

O presidente serrano, José Mendes, mencionou ter sido apanhado de surpresa com a conversa tida com o treinador, a quem garante não ter colocado qualquer entrave.

"Só quem não tem família é que não é sensível a este tipo de situações. O que queremos é que o 'mister' resolva o problema da sua filha", enfatizou o dirigente.

Segundo José Mendes, foi "apanhado descalço" e ainda não teve tempo para pensar em possíveis sucessores para Filó, não podendo por isso garantir se no próximo domingo, na partida frente ao Chaves, a formação serrana já terá novo treinador.

Com Filó deixam também o clube os adjuntos que em 20 de outubro iniciaram funções e os próximos treinos deverão ser orientados por Luciano Vítor, o treinador de guarda-redes. "Não consigo dizer se vou ter treinador no domingo no banco, se não vou", continuou José Mendes.

No regresso ao Sporting da Covilhã, Filipe Rocha fez quatro jogos e registou dois empates e duas derrotas. Os serranos não vencem há 10 jogos para o campeonato e encontram-se no 14.º lugar da tabela classificativa.