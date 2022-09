Gilberto atinge recorde de jogos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gilberto, médio do Sp. Covilhã, disputou no último domingo, frente ao Farense, o 368º na 2ª Liga e passou a ser o jogador com mais partidas disputadas na competição, ultrapassando o central Luís Pedro, que somou 367 por quatro clubes: Freamunde, Portimonense, Penafiel e Varzim.

Gilberto, capitão dos serranos, fez os 368 representando só dois emblemas, Boavista (30 jogos) e Sp. Covilhã (338 e 18 golos marcados).