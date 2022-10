Gilberto sonha com a 1ª Liga

“Aquilo que eu mais gostava era de subir com este clube à 1ª Liga”. É este o sonho de Gilberto, capitão do Sp. Covilhã, que, no Magazine Liga Sabseg, abordou também o facto de ser o jogador com mais jogos na história da 2ª Liga (369): “Estou muito grato ao presidente José Mendes pela oportunidade que me deu.” Aos 35 anos, o médio continua a ser indiscutível nos serranos e foi titular em todos os jogos desta temporada.

Entretanto , o técnico Alex Costa orientará mais duas sessões de trabalho antes do jogo de sábado frente ao E. Amadora. O avançado Agustín e o defesa Rúben Ferreira ainda recuperam de lesão.