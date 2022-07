Gildo Vilanculos reforça Sp. Covilhã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O extremo Gildo Vilanculos, de 27 anos, é reforços do Sp. Covilhã, anunciou o emblema da Liga SABSEG. O moçambicano, proveniente do Amora, da Liga 3, assinou com os Leões da serra um vínculo para duas temporadas.

"O Sporting Clube da Covilhã informa que chegou a acordo com o avançado de 27 anos Gildo para, nas próximas duas épocas, representar o SC Covilhã", adiantou o clube, em comunicado.

Gildo Vilanculos vestiu nas duas últimas épocas a camisola do Amora, onde, na temporada transata, alinhou em 30 partidas e marcou oito golos.

O atacante conta com passagens pelo Marítimo, Real Sport Clube e Ferroviário da Beira, de Moçambique.