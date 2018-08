Continuar a ler

André e Admilson foram os autores dos golos do Oleiros.



O Sporting da Covilhã, afastado da Taça da Liga Allianz pelo Mafra (2-0), estreia-se no campeonato frente ao AC Viseu, no dia 12 de agosto.

O Sp. Covilhã, da 2.ª Liga, venceu este sábado, por 5-2, o Oleiros, do Campeonato de Portugal, no sexto jogo de preparação dos serranos, disputado no Estádio Santos Pinto.Kisley, Makouta, Gilberto e Henrique marcaram na primeira parte e deram vantagem aos leões da serra. Já perto do apito final, Rick Sena fechou a contagem dos serranos.

