O Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga, venceu esta quarta-feira, pela margem mínima, o Sertanense, do Campeonato de Portugal, no quarto jogo de preparação dos serranos.O único golo da partida, disputada no Complexo Dsportivo da Covilhã, foi marcado aos 85 minutos, por Mica Silva, assistido por Kukula.Os leões da serra, que se encontram a estagiar nas Penhas da Saúde durante esta semana e iniciaram os treinos em 1 de julho, já tinham vencido dois jogos particulares, ambos por 4-0, com uma seleção de jogadores do distrito de Castelo Branco e com o Oliveira do Hospital, tendo ainda empatado com o Santa Clara 2-2.O Sporting da Covilhã apresenta-se aos sócios no próximo sábado, às 18:00, no Estádio Santos Pinto, num encontro com o recém-promovido à Liga NOS Paços de Ferreira, equipa comandada por Filó, ex-treinador dos serranos.