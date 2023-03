Grupo de sócios visa presidente do Sp. Covilhã

O grupo de sócios do Sp. Covilhã que procedeu no domingo à entrega de panfletos à porta do José Santos Pinto, numa ação contra a criação de uma SAD, está "estupefacto" com as palavras do presidente José Mendes, que deixou muitas críticas. Em comunicado, os associados frisam que este "preferiu partir para uma série de acusações e ameaças a um ato livre e democrático". O grupo reitera que a direção "tem como objetivo desviar a discussão da intenção de vender o clube", questiona se esta irá ou não "deixar a intenção de vender 80% de uma futura SAD" e diz que só quer "que o Sp. Covilhã continue a ser um clube e não um negócio".