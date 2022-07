Guilherme Beléa reforça ataque do Sp. Covilhã

No mesmo dia em que anunciou a contratação do central Adams e do médio Adilson, o Sporting da Covilhã informou esta quinta-feira ter chegado a acordo com o avançado brasileiro Guilherme Beléa.

O atacante, de 21 anos, desde 2019 com vínculo ao Grémio, do Brasil, esteve na presente época emprestado pelo emblema tricolor ao Ipiranga-RS, onde alinhou em oito jogos e marcou um golo.

O brasileiro, 14.º reforço apresentado pelo Sporting da Covilhã para a próxima temporada, esteve em 2021 cedido ao Aimoré.

"O Sporting Clube da Covilhã informa que chegou a acordo com o avançado de 21 anos Guilherme Beléa para, na próxima época, representar o SC Covilhã. Ao jogador, desejamos felicidades e sucessos", transmitiu o clube serrano, em comunicado.