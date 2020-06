Guilherme Rodrigues falha renovação e deixa Sp. Covilhã

O médio defensivo Guilherme Rodrigues, em final de contrato com o Sporting da Covilhã, não chegou a acordo para a sua renovação com o clube da 2.ª Liga, revelou hoje à Lusa o jogador brasileiro.

Guilherme Rodrigues, de 22 anos, conhecido como Miranda, pela semelhança física com o defesa central do seu país, vestiu a camisola serrana durante duas temporadas e, na última época, cancelada após a 24.ª jornada devido à pandemia de covid-19, disputou 16 jogos oficiais.

O médio brasileiro diz não ter ainda o futuro definido, embora já tenha conversado com o presidente do Sporting da Covilhã, José Mendes, sem ter chegado a acordo para a renovação contratual.

"Tivemos uma conversa entre os dois e não fico no Covilhã. Por enquanto, não tenho propostas nem cheguei a acordo para ficar", disse à Lusa o médio, que chegou aos leões da serra proveniente do Coritiba, do Brasil.