Henrique Gomes fratura maxilar e não joga mais esta época

Henrique Gomes, lateral esquerdo do Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga, fraturou o maxilar e já não joga mais esta temporada, adiantou esta quarta-feira o médico do clube à agência Lusa.O esquerdino foi substituído na última jornada aos 38 minutos da partida com o Leixões (1-1). Depois de avaliado, foi diagnosticada "uma fratura do arco zigomático direito, assim como fratura da parede póstero-lateral do seio maxilar direito", adiantou Mendes Conceição, o médico dos serranos.Embora ainda seja necessário realizar exames complementares de especialidade, e por isso não esteja definido o tempo de paragem, o responsável clínico estima que não vá ser necessária intervenção cirúrgica e prevê que a recuperação dure entre quatro a seis semanas.O defesa, de 23 anos, chegou no início da época aos 'leões da serra', depois de ter feito a formação no Gil Vicente e de ter representado o Vilaverdense, do Campeonato de Portugal.