Inusah vai ser operado ao coração

O extremo ganês do Sp. Covilhã Inusah Adam, de 20 anos, vai ser operado na sexta-feira a um problema cardíaco, disse à Lusa o médico do clube da 2.ª Liga, Mendes Conceição.

Parado há vários meses, Inusah é operado no Hospital da Luz, onde vai fazer um cateterismo, e pode regressar uma semana depois aos treinos, se tudo correr como previsto.

O médico do clube serrano sublinhou que a cirurgia "não é agressiva" e que o procedimento "não é inibidor da prática desportiva".

Segundo Mendes Conceição, foi detetado ao avançado uma condição congénita denominada Wolff-Parkinson-White (WPW), que significa que nasceu com uma via acessória no coração, a qual necessita de ser fechada.

Após "a ablação da via acessória", Inusah Adam, apenas uma vez utilizado na equipa principal serrana, pode regressar à atividade desportiva normal.