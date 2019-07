Jean, Rodrigues e Miranda já trabalham no Sporting da Covilhã

O defesa Jean Batista, o médio Guilherme Rodrigues e o avançado João Bonani regressaram esta quarta-feira ao trabalho no Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga, e já treinaram às ordens de Ricardo Soares.Com os três jogadores brasileiros a cumprirem a segunda temporada no emblema serrano, o treinador passa a ter disponível um grupo de 24 jogadores, entre os quais o júnior Madaleno, Ruano e Davi, provenientes da formação e a fazerem a pré-época.Jean Batista, que passou vários meses lesionado na última temporada, espera "estar mais preparado fisicamente e psicologicamente para ajudar a equipa".Com a concorrência de Tiago Moreira no lado direito da defesa, Jean Batista elogia o companheiro e espera "dificultar a decisão ao treinador".João Bonani tem a expetativa de "fazer um bom campeonato e ajudar a equipa a atingir os objetivos"."É a minha segunda época no futebol profissional e espero abrir portas para mim mesmo. Vou trabalhar para poder jogar mais", disse o esquerdino, à agência Lusa.Guilherme Rodrigues, médio defensivo, afirma chegar "com muita ambição" e deseja que "o grupo esteja focado desde o início"."Se o grupo estiver bem, as coisas também vão correr bem individualmente. É importante existir uma boa disputa de posição. Eu vou trabalhar e dedicar-me ao máximo para a vaga ser minha", frisou o médio, conhecido como Miranda, em declarações à Lusa.