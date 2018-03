Continuar a ler

"Vamos reflorestar toda a área que ardeu envolvente ao Estádio Santos Pinto e vamos ter aí uma ação inovadora e talvez mobilizadora, porque vamos ter não só o corpo do Gabinete Técnico, mas também a direção do Sporting da Covilhã e os seus atletas principais a plantarem árvores no Dia Mundial da Árvore", realça o autarca.



Os jogadores e a direção do Sporting da Covilhã, da II Liga, vão reflorestar a área ardida perto do Estádio Santos Pinto, no Dia Mundial da Árvore, em 21 de março.O anúncio foi feito por Serra dos Reis, vereador na Câmara Municipal da Covilhã com o pelouro do Gabinete Técnico Florestal e Áreas Protegidas.

Autor: Lusa