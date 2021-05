José Bizarro quer ficar no Sp. Covilhã: «É só eles entenderem que é para continuar...»

O treinador do Sporting da Covilhã, José Bizarro, disse este domingo, no final da vitória sobre o Estoril Praia (3-2), querer ficar no clube da Liga SABSEG, se a direção o convidar a renovar.

"Eu estou disponível, como é lógico, é só eles entenderem que é para continuar e ficarei de muito bom grado", sublinhou o técnico dos 'leões da serra' no final da partida que assegurou a permanência dos serranos na Liga SABSEG, quando questionado sobre o seu futuro.

José Bizarro reiterou ter "uma dívida de gratidão para sempre" com o presidente e com o Sporting da Covilhã, "pela oportunidade" que lhe foi dada de treinar nos campeonatos profissionais.

Se a direção do emblema serrano não o convidar para continuar no comando da equipa, José Bizarro acentuou compreender e garantiu continuar a agradecer ter treinado no segundo escalão do futebol nacional.

"Se entenderem outro tipo de situação, vou compreender e vou-lhes ficar grato da mesma forma pela oportunidade que me deram", referiu o antigo guarda-redes internacional, na conferência de imprensa após o jogo da penúltima jornada do campeonato.

Há duas semanas, Bizarro tinha dito desconhecer o seu futuro, mas acrescentou que se for convidado a ficar na formação serrana, está "de braços abertos" e renovará "sem pensar em mais clube nenhum".

"Se o presidente entender que sou a melhor opção, cá ficarei", vincou José Bizarro, que agradeceu ao presidente, José Mendes. "Foi o único, em 15 anos, que me deu a oportunidade de vir para este campeonato", acrescentou o treinador.

O técnico, de 51 anos, chegou ao Sporting da Covilhã, proveniente do Lusitano de Évora, do Campeonato Nacional de Seniores, em fevereiro, para substituir Capucho, que já tinha rendido esta temporada Daúto Faquirá.

Em 17 jogos no banco dos 'leões da serra', José Bizarro somou quatro vitórias, oito empates e cinco derrotas.