José Bizarro: «Temos opções válidas. É uma questão de posicionamento e de confiança»

O novo treinador do Sporting da Covilhã, da Liga Sabseg, José Bizarro, afirmou ter "opções válidas" no plantel e sublinhou que a prioridade passa por melhorar "o posicionamento" dos jogadores no campo e "a confiança".

"Muitas vezes não se marcam golos não por falta de qualidade, mas porque não se consegue que os jogadores apareçam em zonas importantes de finalização e é isso que se vai tentar corrigir. Temos opções válidas no banco. É uma questão de posicionamento e de confiança", frisou hoje o técnico serrano, que na quarta-feira sucedeu a Capucho.

Com o Sporting da Covilhã no 14.º lugar da classificação, três pontos acima da zona de despromoção, embora com três jogos em atraso, o objetivo mais imediato passa por "somar pontos, acima de tudo". "Temos de ser pragmáticos", referiu Bizarro. "Quando conseguirmos subir um pouco na tabela pensamos em outro tipo de flores", acrescentou o antigo guarda-redes.

O treinador dos leões da serra, que hoje se estreou no comando da equipa, disse que os jogadores, no empate sem golos com o Vizela, deixaram bons indicadores. "Com a atitude, a qualidade e a organização que demonstraram hoje, nomeadamente na primeira parte, acho que vamos estar sempre muito mais perto de ganhar do que de perder", realçou José Bizarro, após o encontro.

O campeão do mundo sub-20 em Riade'89 adiantou não lhe ter sido pedido pela direção "nada em específico". "Dada a classificação em que estamos, é tentar melhorar a qualidade de jogo, tentar melhorar em certos aspetos e somar pontos. De imediato não se pode pedir muito mais do que isto", frisou Bizarro.

José Bizarro é o terceiro treinador do Sporting da Covilhã esta temporada, depois de Daúto Faquirá e Nuno Capucho.