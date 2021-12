José Mendes faz marcha-atrás e afinal é candidato à presidência do Sp. Covilhã

José Mendes referiu no início do mês que não "pensava recandidatar-se à presidência". "Estou à espera que os imbecis tomem conta", referiu o atual presidente numa 'bicada' às vozes discordantes internas. Esta quinta-feira, o líder do Sp. Covilhã fez marcha-atrás "após profunda reflexão sobre os apelos" que lhe foram dirigidos para continuar no clube."Neste quadro, após, repito, reflexão profunda, afirmo hoje e aqui, que podem continuar a contar comigo na presidência do Sporting Clube da Covilhã, cuja candidatura será entregue oportunamente, no respeito pelos regulamentos e estatutos", reiterou José Mendes numa mensagem publicada partilhada no Facebook do emblema da 2ª Liga, onde evoca as várias razões."É hoje inquestionável, só quem está de má fé, evita reconhecer, que a obra e consequente credibilidade que o clube hoje detém, se ficam a dever ao trabalho abnegado dos coletivos que, com espírito de missão, tenho vindo a lidera ao longo dos anos. É bom recordar a situação económico-financeira que o clube detinha a par de um futuro desportivo incerto pelo adiamento de soluções que garantissem a estabilidade ao nível dos pergaminhos do Sporting Clube da Covilhã. Do trabalho realizado, ressaltar as contas em dia, a liquidez existente, o reforço das infra-estruturas bem expresso neste Estádio e nos trabalhos já realizados na academia, bem como a valorização permanente do valor patrimonial do Clube com destaque para a aquisição da frota automóvel, donde emerge o autocarro com a consequente imagem do SCC e da cidade da Covilhã, percorrendo o país", pode ainda ler-se.